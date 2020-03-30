34-річна російська актриса Єлизавета Боярська, донька відомого Д'Артаньяна Михайла Боярського, розповіла, як сильно на неї вплинув карантин через коронавірус

Як передає Politeka.net, Єлизавета поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч зі своїм чоловіком, актором Максимом Матвєєвим. Обидва розвалилися на дивані і відкрито посміхалися в об'єктив. При цьому вигляд Боярської говорив про те, що вона остаточно "стала домашньою": розпатлане волосся, відсутність косметики і розтягнутий реглан сірого кольору.

"Тихо шифером шарудячи, їде дах не поспішаючи. 10 день самоізоляції. Ну добре, 5 днів легкої , 5 днів вже суворої. Але все ж таки. Все намагаюся зробити який-небудь розумний пост, щось розповісти , поділитися, але я нічого не встигаю. Годівлі, миття, прання, прасування, діти , гри, навчання 🤪. І ось що скажу, всім домогосподаркам респект і захват! Героїні!💪🏻✊🏻 #самоізоляція", - поділилася актриса про свої карантинні будні.

Шанувальники кинулися обговорювати парочку, при цьому зазначили, що вони, на диво, дуже схожі один на одного.

"Чогось ви якісь підозріло веселі і красиві.......😳😍"

"Каеш! Це тобі не перед камерою ходити туди сюди😂"

"Так схожі з чоловіком))🌞"

"Які ви хороші! От є ж одне ціле! 😍"

Раніше ми повідомляли, Боярська часто ділиться в Instagram фото з чоловіком. Нещодавно вона опублікувала знімок з гарячими обіймами, який приурочила до закінчення зйомок чоловіка в гучному серіалі "Тригер".

"Пара століття!!! Люблю шалено Вас!!! Творіть!!! Дай бог всіх благ!!!"; "Як ви схожі ))))"; "Боже. Які ви світлі! ❤️"; "схожі, як два сіамських близнюки👍 красені ❤️", - писали в коментарях.

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