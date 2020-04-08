Украинская танцовщица и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева выложила фото в постели

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

Своим новым постом Илона Гвоздева призвала украинцев оставаться дома, пока не закончится карантин. Вместе с тем она добавила, что не нужно забывать о других людях, и раскрыла, с кем она очень тесно общается в последнее время. Как оказалось, это мужчина - украинский блогер Андрей Шатырко.

Танцовщица опубликовала фото, на котором лежит в постели с маской на лице. Она протягивает руку и касается ладони товарища. Но не по-настоящему, ведь слева наложено фото Андрея Шатырко, сделанное в совсем другом месте. Буквы на руках Гвоздевой и ее друга образуют надпись "Stay Home" (Оставайтесь дома).

Очевидно, они такое творят, чтобы поддержать украинцев, которые вынуждены находиться в изоляции от родных и близких в связи с пандемией. "Оставайся дома, но всегда на связи!", - гласит надпись.

Ранее Илона Гвоздева показала на камеру чем соблазняет мужчин. Она опубликовала фото в сценическом костюме, в котором выходила на паркет вместе с Владимиром Остапчуком.

Тонкая телесная ткань, сверху которой была сеточка с блестками создала впечатление, что Гвоздева практически раздета, а спина танцовщицы и вовсе обнажилась, заметно лишь тоненькие бретельки. Низ наряда платья украсили бахромой, которая эффектно развевалась во время движения. Грудь Илоны Гвоздевой заметно выделялась благодаря дизайну наряда: полупрозрачной ткани и зеленым полоскам на ней.

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