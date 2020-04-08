Российский музыкант Николай Расторгуев рассказал, что думает об украинцах

Кроме того он обвинил Украину в заговоре против РФ.

Об этом он заявил в эфире российской программы на "Рен-ТВ".

Размышляя о поступках коллег, которые заняли проукраинскую позицию, музыкант сказал:

"Меня просто иногда раздражает... Вроде бы наша позиция настолько ясна... Почему у них недостает мозгов это понять? Они что, тупые, что ли? Мне действительно тяжело понять, потому что в Украине – там зомбированное какое-то общество".

Музыкант считает, что против РФ есть "какой-то всеобщий заговор".

"А там совершенно другая позиция: нас проклинают, клянут любыми словами всяческими, что мы, оказывается, самые крайние в этой всей истории. Такое ощущение заговора какого-то против страны, такого всеобщего заговора. Но я думаю, что наше дело правое, и победа будет за нами", – убежден Расторгуев.

Недавно мы писали, что публицист Анатолий Вассерман считает, что кризисная ситуация в Украине завершится лишь после того, как страна войдет в состав России

По его словам, сейчас в Украине, Беларуси и России большинство населения - это русскоязычные граждане, и за много лет Беларусь смогла найти способ, чтобы обеспечить себе состоятельность без ущерба для людей, а Украина после независимости даже не искала такие способы.

«Проект Украина давно пора закрывать. По-хорошему, его даже не нужно было открывать, но чем быстрее он сейчас закроется, тем лучше будет для всех, в первую очередь, для украинцев. Вместо Украины появятся Юго-Западный федеральный округ, Новороссийский Федеративный округ в России», - пишет Вассерман.

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