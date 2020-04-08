Российская певица Лолита появилась на шоу Ивана Урганта в очень экстравагантном наряде

Видео из гримерки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Лолита надела бежевый комбинезон из ткани с люрексом, который сильно обтянул ее фигуру. Волосы звезда накрутила, добавив к прическе несколько светлых прядей. «По моему, я крутая тетка», - заявила Лолита в конце видео.

«Эфир сегодня. В гостях у Ивана, примерила костюмчик для Крокуса) Вдруг, в октябре не понадобится, есть хочется», - написала Лолита.

Несмотря на то, что костюм не очень приглядно обтянул интимные места звезды, поклонники обратили внимание на то, что Лолита сильно похудела. Десятки российских звезд отписали в комментариях у Лолиты с комплиментами. Впрочем, нашлись и те, кто костюм не оценил. За полчаса видео посмотрели более 167 тысяч раз.

«Красотка», «Какая худенькая», «Как вы так похудели, делитесь секретом», «Охренеть!! Шикарно выглядите!!! Впрочем, как всегда!», «Бомбическая женщина, позитивная, красивейшая», «Лола, костюм бомба!! Ты просто королева», «Как ты похудела! Выглядишь - просто шик», «Просто пушка», «Очень сильно подчеркивается паховая зона -не очень выигрышно смотрится», «Пошлятина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лолита открестилась от слов об украинском Крыме: "Произошел вброс".

Как сообщала Politeka, Лолита разозлила россиян заявлением о Крыме: "В душе для меня он по-прежнему...".

Также Politeka писала, что беда у Лолиты, Цекало и молодой муж поиздевались над певицей: «Еще немного — и были бы кранты».