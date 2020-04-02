Співачка Лоліта Мілявська поділилася невідомими подробицями її відносин з Олександром Цекало і Дмитром Івановим

Їхні стосунки тривали 12 років і закінчилися розлученням в 2000 році. В інтерв'ю Дмитру Гордону Лоліта розповіла, що екс-чоловік вселив їй, що сама вона нічого не доб'ється в кар'єрі.

«Коли ми розійшлися, мені було 37 років, і я не знала, состоюсь як сольна артистка. Мені навіяв це Саша. Говорив весь час, що я нікому не потрібна. Це суть моєї жіночої натури: терпіти й думати, що за цими відносинами нічого немає, загробне життя», - зізналася співачка.

Лоліта додала, що крім того, Цекало позбавив її грошей, коли вони розлучилися у неї залишилася тільки маленька частина коштів, а решту він перевів на окремий рахунок. Зараз вони не спілкуються, незважаючи на те, що пар залишилася спільна дочка Єва. Зараз дівчині 21 рік. Вона живе з бабусею у Києві.

Шлюб з Дмитром Івановим також не склався. Лоліта розповіла, що колишній чоловік потай пичкал її небезпечним препаратом, з-за якого вона надирала вагу. Два роки медики не могли зрозуміти причину.

«Потім з'ясувалося, що я піддавалася впливу препаратів, про які я не знала. Тому історія, можна сказати, кримінальна. Так от, коли я знайшла в собі сили його вигнати і зателефонувала своєму психіатра, то вона звернула увагу на один гормон, показання якого зашкалювали. Таке буває тільки у людей, які ходять героїном по відні. Це не про мене. Так з'ясувалося про препарати — я відновилася і прийшла в форму за місяць, що велика рідкість. А адже ще трохи — і були б кранти. Зараз цією історією займаються органи», — відзначає Лоліта.

Нагадаємо, Лоліта раптово згадала про своє коріння і заспівала українською: "Ого, неймовірно!"

Як повідомляла Politeka, скандальна Лоліта накинулася на росіян з-за епідемії, не добирала слів: «Хворі люди».

Також Politeka писала, як Лоліта, Тарзан і інші зірки сходять з розуму на карантині: більярд, "полуничка" і диявольські обряди.