Лоліта Мілявська відверто розповіла про те, як її мати зазнала цькування

Співачка поділилася подробицями в розмові з Дмитром Гордоном в його авторській програмі. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Як відомо, Лоліта живе і працює в Росії, а її мати і єдина дочка Єва, якій вже 21 рік, живуть у Києві.

Артистка розповів про трагічний випадок, який стався з її матір'ю раніше.

"Вона йшла зі школи, вела Єву. Серед білого дня, це було половина п'ятого чи чотири... Вона говорила по-російськи. І ззаду пролунав удар", – розповіла Лоліта Мілявська. Мати зірки спитали по-українськи, як вона може говорити на "собачою мовою".

"Вона отримала в потилицю. Єву не чіпали. Один урод! Психопат, який повинен лікуватися!" – емоційно висловилася Лоліта.

За її словами, люди не відразу підбігли до її матері, щоб допомогти. Після того випадку Лоліта найняла охоронця для своїх рідних.

Гордон, коментуючи інцидент, заявив, що багато жителів Києва розмовляють російською мовою.

При цьому Лоліта вважає, що про переїзд матері у Росії не може бути й мови. За її словами, вона вже в тому віці, коли не можливо з психологічних причин.

Як відомо, в 2017 році Лоліті Мілявській заборонили в'їзд на територію України. Причиною послужило те, що вона виступала з концертами в аннексированном Криму. Варто зазначити, що термін заборони закінчується в 2020 році.

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