И они туда же

Украинская певица Настя Каменских во время карантина пошалила со своим мужем Потапом

Забавный ролик она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Потап и Настя решили принять участие в популярном челендже, в котором пара меняется одеждой. Этот челендж уже провернули многие известные пары, в том числе Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, Павел Воля с женой, Яна Рудковская с Евгением Плющенко и Дженнифер Лопес с мужем.

Настя выбрала для ролика черное платье с разрезом, а сверху накинула шубку из искусственного меха. Потап стоял в черном костюме и очках, как мужчины на всех подобных видео. Через несколько секунд в Настиной одежде оказался Потап, а Настя стояла в черном костюме.

«Я знаю, вы долго ждали.. ловите», - написала Настя под видео, которое только за 20 минут посмотрело более 184 тысяч человек.

«Вот вы конченные слизываете друг за другом», «Потап шикарен», «Лучшие», «Лысая тёлочка что надо», «Чёёётко))», «Смешно. Я голосую за вашу команду в этом году на голосе», «Бомба», «Карантин действует», «И эти д***лы туда же, господи куда мы катимся», «Настюш тебе очень идёт этот первый образ», «Блин вы такие крутые, обожаю вас», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских озадачила постаревшим видом без слоя макияжа: эти морщины не скрыть.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских без белья потрясла прелестями перед двумя мачо, фото и видео.

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