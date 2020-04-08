Відома українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників пікантним відео

Як повідомляє Politeka.net, ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі зірки (що подивитися, скрольте вниз).

У зв'язку з карантином в Україні скасували всі виступи наживо. Проте Настя Каменських знайшла вихід з положення і влаштувала атмосферне онлайн-концерт "NKарантинник" прямо в Instagram, а потім опублікувала повний запис на YouTube.

Знаменитість виконала біля палаючого каміна "Це моя ніч", "Elefante", "Обіцяю" і інші свої популярні пісні в незвичайному музичному оформленні. У цьому їй допомогли два чоловіки, один грав на гітарі, а другий робив біт.

"Сьогодні зі мною два Макса, два дуже крутих чувака", - зазначила Настя Каменських.

Варто звернути увагу, що Настя Каменських одяглася по-домашньому: у білий халат, просторі штани і чорний обтягуючий топ (добре помітно, що під ним немає білизни). Під час співу вона танцювала і запально трясла всіма частинами тіла.

Співачка нагадала: потрібно залишатися вдома, щоб не заразитися китайським вірусом. Вона підкреслила: відразу після карантину можна буде "тиснути ручки", ходити в кафе і цілувати близьких, а поки що треба потерпіти.

«Зараз дуже важливо бути оптимістом і налаштуватися на позитивну хвилю, важливо зберігати спокій і бути усвідомленим. Налаштуватися допоможе музика. Хочу, щоб кожен ваш день на карантин був особливим. Я дарую вам гарний настрій і свої пісні, ви - залишайтеся вдома», - підкреслила Настя Каменських.

Інтернет користувачам дуже сподобався карантинний концерт, про що вони повідомили у коментарях:

"Настя, дякую тобі величезне за те, що в такі нудні дні ти підтримуєш і мотивуєш нас всіх!❤️"; "Настя!!!!!!! Ви з Потапом завжди радуєте нас Це так приємно заходити і бачити від вас підтримку Ви самі круті ❤️❤️❤️ Буду співати з тобою кожен день!"; "Після тренування з Настею відмінно буде потанцювати)".

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