Знаменита українська співачка Настя Каменських показала схудлу фігуру після тренувань вдома

Кожен день співачка влаштовує онлайн-тренування, а сьогодні вирішила розповісти про програми, які можуть допомогти схуднути, а точніше, додатках, які допомагають контролювати харчування, водний баланс і заняття спортом в цілому. Список артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка з'явилася в природному вигляді і здивувала схудлою фігурою в тісних чорних лосинах і коротенькому білому топі з принтом власного дизайну. При цьому в підписі зірка вирішила розкрити секрет успішного скидання ваги – все завдяки контролю калорій і правильним вправ.

«Зібрала для вас список додатків, які допомагають контролювати харчування, водний баланс і заняття спортом

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Тут зібрана інформація про всі продукти, і навіть про багатьох готових стравах. У ньому ви можете вести легко підраховувати калорії і вести щоденник харчування😊

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Ви напевно бачили в сторіс друзів скріни маршрутів їх бігу. Або велотренировок, або катання на роликах. Ця аппка підраховує відстань, ваш темп, спалені калорії і багато іншого!

Waterbalance 💧

Вирахує потрібно кількість води і буде нагадувати вам, коли вам потрібно випити її.

Sleep Cycle 😴

Зараз, поки ми вдома, є можливість нормалізувати свій сон. Додаток вважає, коли вам краще прокидатися і аналізує, чому ви спите добре чи погано в різні дні», – написала Каменських.

Відзначимо, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка вирішила проводити щоранку в прямому ефірі насичені тренровки.

Під час останнього тренування Настя, яка позувала в напівпрозорому вбранні перед камерами, не втрималася від ніжного поцілунку з Потапом. Справа в тому, що тренується зірка завжди біля сходинок, тому дуже часто її чоловік проходить повз і спостерігає за усердиями зірки.

На фан записі шанувальники артистки зняли цей момент в Инстаграме і розжалобились щасливого вигляду пари.

"Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами, уявляйте, як будете радіти тому, що будь-який одяг сідати на вас ідеально, як поліпшується не тільки ваше здоров'я, але і настрій 🔝", - розповіла Настя після одного із занять.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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