Настя Каменських в кокетливому образі порадувала шанувальників новинами про свій концерт

Популярна українська співачка незважаючи на карантин продовжує працювати і радувати фанатів своєю музикою. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram зірка оголосила про те, що збирається опублікувати запис свого недавнього онлайн-концерту.

Каменських уточнила, що вже 8 квітня опублікує на YouTube запис концерту, який вона провела 20 березня в прямому ефірі в Instagram. Таким чином, його зможуть побачити люди, які не змогли цього зробити у прямому ефірі.

«Ви всі такі молодці, що залишаєтеся вдома і бережете себе та інших людей! Я знаю, що вам зараз непросто, тому хочу підтримати вас і підбадьорити! Просто знайте, що разом ми впораємося і скоро все буде добре!», - написала Настя.

Свій пост вона супроводила спільним знімком з музикантами. На фото Каменських сидить на підлозі в затишній кімнаті з каміном. На співачці зручні широкі штани з квітчастим візерунком, спокуслива чорна майка з тонкими бретельками і глибоким декольте, а також затишна бежева кофта, яку Настя кокетливо спустила з плечей.

Шанувальники співачки відразу ж відреагували на її новий пост.

«Чого не в намордниках пацаки!», «Чому на карантині люди прийшли в гості і без масок сидять?», «Зайчик улюблена», «Така мила і ніжна», «Ти аж жовта від тоналки», «Красоточка люблю», - пишуть люди.

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