Настя Каменських в кокетливому образі порадувала шанувальників новинами про свій концерт
Популярна українська співачка незважаючи на карантин продовжує працювати і радувати фанатів своєю музикою. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram зірка оголосила про те, що збирається опублікувати запис свого недавнього онлайн-концерту.
Каменських уточнила, що вже 8 квітня опублікує на YouTube запис концерту, який вона провела 20 березня в прямому ефірі в Instagram. Таким чином, його зможуть побачити люди, які не змогли цього зробити у прямому ефірі.
«Ви всі такі молодці, що залишаєтеся вдома і бережете себе та інших людей! Я знаю, що вам зараз непросто, тому хочу підтримати вас і підбадьорити! Просто знайте, що разом ми впораємося і скоро все буде добре!», - написала Настя.
Свій пост вона супроводила спільним знімком з музикантами. На фото Каменських сидить на підлозі в затишній кімнаті з каміном. На співачці зручні широкі штани з квітчастим візерунком, спокуслива чорна майка з тонкими бретельками і глибоким декольте, а також затишна бежева кофта, яку Настя кокетливо спустила з плечей.
Відкриють магазини і школи: карантин в Україні вирішили пом'якшити, названо дату
Масове блокування рахунків та нарахування "лівих" боргів: ПриватБанк попередив українців
Лорак в екстремальному міні показала, чим спокушає молодого коханця: «Яка жінка»
Попит на долар впав: що буде з курсом валют вже через тиждень, українцям дали точний прогноз
Шанувальники співачки відразу ж відреагували на її новий пост.
«Чого не в намордниках пацаки!», «Чому на карантині люди прийшли в гості і без масок сидять?», «Зайчик улюблена», «Така мила і ніжна», «Ти аж жовта від тоналки», «Красоточка люблю», - пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських в коротенькому топі розкрила секрет схуднення.
Як повідомляла Politeka, Каменських спантеличила постарілим видом без шару макіяжу: ці зморшки не приховати.
Також Politeka писала, що Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голосу", цього не покажуть по ТБ.