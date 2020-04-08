Популярная украинская певица Даша Астафьева предстала перед поклонниками в новом соблазнительном образе
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на страницу знаменитости в Instagram.
Даша Астафьева часто экспериментирует со стилем и образами. На этот раз она порадовала пользователей соцсети загадочными снимками. Исполнительница нарядилась в матово-черную кофту, которая идеально подошла под цвет ее волос.
Но куда больше одежды привлекают внимание позы Астафьевой. На первом снимке она вытянула губы, как будто для поцелуя, приоткрыв рот, а руками изобразила пистолет. "Вооружена", - подписала фото певица.
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На другом снимке Даша Астафьева нежно оттянула пальчиком тонкую прядь волос и с пленительной улыбкой посмотрела в камеру. В этот раз она стреляла на жестами, а своими пронзительными глазами.
Пользователи социальной сети восторженно встретили новый образ Даши Астафьевой. Они не сдерживали эмоций и комплиментов в комментариях:
"Очень опасна 😎"; "Восхитительная ☺️🖤"; "
Даша, ну ты огооонь🔥🔥🔥😍😍😍"; "А глазюки хитрые хитрые)))))"; "Как всегда шикарная❤😍".
Ранее певица показала фанатам своих родителей. На фотографии Астафьева развалилась на стуле, тогда как ее родители, видимо, не были готовы к импровизированной фотосессии. Они попали в кадр в домашней одежде и с озадаченными выражениями на лицах.
«Папа и Мама сфотканы в момент поедания «Морских камушков». Я, элементарно втягиваю живот и щеки. Живот получилось», - описала ситуацию сама Даша.
Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек.
Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами.
Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.