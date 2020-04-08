Популярная украинская певица Даша Астафьева порадовала фанатов новым интересным видео

Как сообщает Politeka, ролик появился на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Даша Астафьева показала в социальной сети, чем занимается на досуге. Пока карантин, у нее нет возможности ходить в спортзал, поэтому певица устроила тренировку по йоге онлайн. Она связалась с тренером Евгенией по видеосвязи, а все происходящее записала на видео.

Во время занятия Даша Астафьева принимала различные позы и даже потрясла на камеру своими выдающимися частями тела, которые едва сдерживала обтягивающая одежда. Она показала себя со всех сторон: как сзади, так и спереди. Чтобы зрителям было комфортнее смотреть, знаменитость немного ускорила видео.

"Фрагменты нашего вчерашнего эфира с @eugenesyoga 💖 Просьба в такой скорости не повторять!!!", - предупредила она в описании.

Даша Астафьева часто радует поклонников смелыми образами. Недавно она нарядилась в матово-черную водолазку, которая по цвету идеально подошла к волосам. Куда большее внимание привлекают позы исполнительницы. На одном из снимков она соблазнительно вытянула губы трубочкой, а руки сложила "пистолетиком". "Вооружена", - подписала фото певица.

На другом снимке Даша Астафьева небрежно схватила пальцами локон волос и с пленительной улыбкой посмотрела в камеру, завораживая зрителей своими бездонными глазами.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек.

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами.

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.