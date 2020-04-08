55-летняя украинская певица Таисия Повалий, которая пять лет прожила в России и недавно вернулась на родину, огорошила своей исповедью

Как передает Politeka.net, арстистка поделилась архивными видео в своем микроблоге в Инстаграм со старых выступлений, а также разоткровенничалась на тему, что у нее на душе (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).

Повалий, на которую в последнее время свалилось немало бед, поблагодарила преданных поклонников за поддержку. В частности, по возвращению в Украину Таисия стала объектом для нападок хейтеров.

"Меня выгнали из страны... Что я такого плохого сделала? Почему я? Почему на меня в один момент вылили всю грязь?", - ранее вопрошала возмущенная певица.

Кроме того, артистка в феврале этого года сломала ногу. В сети появились кадры, где она в инвалидном кресле. После травмы певица длительное время не выходила из дома, а последней каплей стал карантин.

"Я уже почти два месяца сижу с родными, занимаюсь зарядкой и музыкой! 💓💓💓💓💓 И это Счастье для меня!😘😘😘😘😘 Знаю, нельзя пребывать в страхе и сомнениях, можно себя довести до упадка сил и потери желания двигаться дальше! Поэтому, мы помним, что главное — Здоровье!", - писала артистка в соцсети.

На этот раз Повалий заговорила о судьбе и тех моментах, которые свели ее с незнакомцами в сети:

"Спасибо вам, что так чувствуете мое внутреннее состояние! Эти тонкие нити — какая-то возвышенная связь! Мы как учителя друг другу!.. Знаю точно — ничего в жизни не происходит просто так!.. Что нас ждёт впереди, ни вы, ни я не знаем! Я с лета не знаю, что меня ждёт)😀 Меня все процессы коснулись немного раньше! Запрет юбилейного концерта, мои переломчики на ножке, все я прохожу с благодарностью за прожитые испытания и за колоссальный опыт, полученный в жизни... Итак! Если вам нужен мой пример, он прост — я очень сильно Люблю Жизнь!", - поделилась звезда.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Также Politeka сообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.