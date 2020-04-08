Супруга российского шоумена Александра Ревы не стесняется показать себя во всей красе

Анжелика Ревва любит смелые и откровенные наряды, которые всегда вызывают бурю восторга у ее поклонников. Politeka.net подобрала топ-пять лучших образов девушки из Instagram.

Один из самых ярких кадров получился у Анжелики на море. Александр Ревва (он же - Артур Пирожков) поделился, что сам фотографировал благоверную. Мисс Пирожкова надела блестящий обтягивающий купальник, который подчеркнул ее упругих "близняшек". После купания зрелище стало еще пикантнее, ведь все детали рельефа проступили наружу.

Во время отдыха Анжелика Ревва часто пополняет свой фотоальбом. На четвертом месте мы размещаем снимок, сделанный на одном из курортов. На нем девушка позирует в платье с очень откровенным декольте, которое демонстрирует ее выдающиеся округлости, обнажая загорелые плечи и шею.

Еще одно черное платье попало на третье место рейтинга. Оно кажется бездонным из-за огромного выреза, который граничит неприличием. Анжелика Ревва дополнила образ томной улыбкой.

На втором месте - архивное фото. Его Анжелика опубликовала в соцсети, пока не может никуда поехать из-за карантина. На снимке молодая жена Реввы со светлыми косичками нежится в водах Ниагарского водопада. На ней надет белоснежный купальник, который так и притягивает внимание к глубокому декольте.

Александр Ревва ничуть не стесняется красоты своей жены и сам выставляет ее прелести в своем профиле. Так на одной из фотографий супруги позируют рядом. Анжелика надела белый пиджак, который соблазнительно приспустила. Под ним видно платье, которое едва прикрывает ее округлости.

Пользователи социальной сети восхищаются ее внешностью и природным обаянием в комментариях к каждому посту:

"Хороша рыбка 🚀🚀🚀🔥🔥🔥🌟🌟❤️❤️💋💋"; "Кто это? 😂😁 Надо же! И такой был образ"; "Анжелика вы самая красивая!"; "Сногсшибательная леди!!!"; "Куколка, приятно смотреть😘".

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

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