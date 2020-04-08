33-летняя украинская актриса и певица Марта Адамчук, участница "Женского квартала", изумила откровенным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Красотка расстегнула кремовый пиджак и сфотографировалась крупным планом. От ее обворожительной зоны декольте невозможно отвести взгляда - "хороша чертовка".

Марта сделала коронную укладку (высоко поставив челку), которой завидуют тысячи поклонниц, а также нанесла яркий макияж с акцентом на алые губы. Дополнили элегантный образ крупные серьги.

Звезда согнула руку и нежно дотронулась до ключицы. Кроме того вызывающе приоткрыла рот. А эти чортики в глазах так и дразнят публику!

Ранее мы сообщали, Адамчук покорила фото в черном наряде с необычным вырезом на одну сторону. Звезда сверкнула оголенным плечиком, дополнив образ нежной цепочкой с круглым небольшим кулоном. Удачный макияж и правильное освещение сделали этот кадр поистине восхитительным.

"Это расстояние делает нас ближе, однозначно: сегодня по видео чата рассказывала маме, как чистить авокадо :)) И это для нас целый прогресс, учитывая докарантинний график и то, что мамочка только сейчас освоила видео общения 🥰", - поделилась Марта в соцсети.

Также мы рассказывали, Адамчук похвасталась изумительной фигурой на черно-белом фото. Звезда накинула пальто на обнаженное тело (по крайней мере, такое впечатление), засветив прелестные ножки и манящее декольте. На лице у нее были темные очки, скрывающие взгляд. Волосы Марта собрала в хвостик.

Напомним, звезда "Квартала 95" засветила идеальные формы в пикантном образе.

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