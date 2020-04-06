33-летняя украинская актриса и певица Марта Адамчук, участница "Женского квартала", покорила публику обворожительным образом на портретном фото

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом. Светящаяся Марта примерила блузу или платье с необычным большим вырезом на одну сторону, сверкнув оголенным плечиком. Нежная цепочка с круглым небольшим кулоном дополнили образ.

Удачный макияж и правильное освещение сделали этот кадр поистине восхитительным. Кареглазая красавица с легкой улыбкой задорно смотрит прямо в объектив.

Марта решила поделиться с поклонниками "карантинными" занятиями. В частности, звезда рассказала, как развлекает маму - даже через расстояние в онлайн-режиме (к слову, женщина работает завучем в школе).

"Это расстояние делает нас ближе, однозначно: сегодня по видео чата рассказывала маме, как чистить авокадо :)) И это для нас целый прогресс, учитывая докарантинний график и то, что мамочка только сейчас освоила видео общения 🥰", - поделилась Марта в соцсети.

Поклонники успели за несколько часов оставить комментарии и сотни "лайков":

"Красуня💓"

"карантин - це не вирок! Це можливість змінюватися на краще, розвиватися та рухатися далі😘! Мама молодець!😍 Обняла❤️"

"Как можно быть такой красивой"

Ранее мы сообщали, Адамчук покорила фанатов жаркими танцами. Певица рассказала в Инстаграм, что разбирая гардероб, танцевала "под любимый трек друзей". Соблазнительными телодвижениями в черном ажурном лифчике и белых обтягивающих штанах Марта просто не смогла никого оставить равнодушным.

Отметим, Адамчук училась по специальности «эстрадный вокал». До "Квартала" ее можно было увидеть в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор» и услышать в саундтреках к фильму Алексея Залевского «Z Joke».

Напомним, звезда "Квартала 95" засветила идеальные формы в пикантном образе.

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