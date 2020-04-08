Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес вместе со своим парнем обратилась к поклонникам с одной просьбой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лучший способ остановить распространение COVID-19-это остаться дома. @Arod и #IStayHomeFor для тех, кто находится на передовой - врачей, медсестер и техников, которые так усердно работают, чтобы все были в безопасности. Спасибо @NYGovCuomo за то, что пометили нас. Мы назначаем @jimmyfallon, чтобы он пошел следующим и сказал нам, для кого вы остаетесь дома», - говорится в сообщении.

View this post on Instagram

Hi everyone ✨💜 The best way to stop the spread of COVID-19 is to stay home. @Arod and #IStayHomeFor those on the front lines - the doctors, nurses and technicians that are working so hard to keep everyone safe. Thank you @NYGovCuomo for tagging us. We nominate @jimmyfallon to go next and tell us who you’re staying home for. #NewYorkTough #StopTheSpread

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on

Популярные статьи сейчас

Врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: что известно в данную минуту, фото

Русская Кардашьян покорила впечатляющим видом сзади: "Какая лапочка"

Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится..."

Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Показать еще

Обратим внимание, что Джей Ло на кадрах была абсолютно без косметики, на что обратили внимание ее поклонники.

«Огонь!», «люблю тебя», «вот это настоящая любовь», «вау, какой вид! И это без макияжа! Тоже так хочу», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная певица и актриса Дженнифер Лопес вместе со своим парнем, американским бейсболистом Алексом Родригесем записали смешное видео для молодежной сети Тик Ток.

Видео Родригес опубликовал на своей странице в Инстаграм. На видео спортсмен стоит в пиджаке и очках. В руках он держит телефон, на который снимает, как Джей Ло танцует. Актриса одета в обтягивающее белое платье с голой спиной. Она страстно танцует рядом со своим возлюбленным. Но в одним момент кадр меняется и звезды оказываются в нарядах друг друга. На Родригесе красуется белое платье, а на Джей Ло пиджак и очки.

На видео отреагировало множество известных людей и фанатов. Тем более, что оно появилось сразу в нескольких аккаунтах. На странице у Родригеса его посмотрели почти 2 миллиона раз.

«Я не могу перестать смотреть это», «Смешно», «Одержимый», «Очень хорошо!!», «Этот человек преданный. Где мне найти бойфренда, который будет делать глупые TikToks со мной», «Это невероятно», - пишут пользователи сети.

Remote file

Напомним, что Дженнифер Лопес показала, что скрывает под курткой: "Все также горяча".

А еще Politeka писала, что дерзкая Джей Ло задрала ногу, засветив самые пикантные места: «возраст не помеха».

Также Politeka сообщала, что горячая Джей Ло показала свои пышные формы во всей красе, возраст не помеха: «Невероятная».