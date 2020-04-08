Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес вместе со своим парнем обратилась к поклонникам с одной просьбой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Лучший способ остановить распространение COVID-19-это остаться дома. @Arod и #IStayHomeFor для тех, кто находится на передовой - врачей, медсестер и техников, которые так усердно работают, чтобы все были в безопасности. Спасибо @NYGovCuomo за то, что пометили нас. Мы назначаем @jimmyfallon, чтобы он пошел следующим и сказал нам, для кого вы остаетесь дома», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Джей Ло на кадрах была абсолютно без косметики, на что обратили внимание ее поклонники.

«Огонь!», «люблю тебя», «вот это настоящая любовь», «вау, какой вид! И это без макияжа! Тоже так хочу», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная певица и актриса Дженнифер Лопес вместе со своим парнем, американским бейсболистом Алексом Родригесем записали смешное видео для молодежной сети Тик Ток.

Видео Родригес опубликовал на своей странице в Инстаграм. На видео спортсмен стоит в пиджаке и очках. В руках он держит телефон, на который снимает, как Джей Ло танцует. Актриса одета в обтягивающее белое платье с голой спиной. Она страстно танцует рядом со своим возлюбленным. Но в одним момент кадр меняется и звезды оказываются в нарядах друг друга. На Родригесе красуется белое платье, а на Джей Ло пиджак и очки.

На видео отреагировало множество известных людей и фанатов. Тем более, что оно появилось сразу в нескольких аккаунтах. На странице у Родригеса его посмотрели почти 2 миллиона раз.

«Я не могу перестать смотреть это», «Смешно», «Одержимый», «Очень хорошо!!», «Этот человек преданный. Где мне найти бойфренда, который будет делать глупые TikToks со мной», «Это невероятно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала, что скрывает под курткой: "Все также горяча".

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