Известная певица Светлана Лобода устроила дома стильную фотосессию, предложив поклонникам пообщаться

В этот раз знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм, сообщает Politeka.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

"Через час буду в прямом эфире. Задавайте свои вопросы. У вас есть ровно час ", - поклонники не смогли остаться в стороне и принялись активно отвечать на вопросы.

До этого звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

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