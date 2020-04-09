Регина Тодоренко показала, как проводит время в студии, нарушая режим самоизоляции

Как известно, еще несколько недель тому назад был введен режим карантина и теперь многие звезды сидят дома, послушно следуя указаниям и правилам по безопасности. Однако, Тодоренко, уехавшая строить карьеру и жизнь в России, постоянно нарушает данный режим, появляясь на съемках различных шоу и даже в студии, пишет Рoliteka.net.

Причем в этот раз звезда появилась в достаточно неоднозначном виде - с небрежно завязанными волосами, легким макияжем и свободными укороченными джинсами, скрывающими ее фигуру. Дополнила образ Тодоренко такой же оверсайз-толстовкой с капюшоном.

Примечательно, что свой стиль звезда буквально скопировала у своего сопруга - российского певца Влада Топалова, который часто появляется в спортивных луках на публике. Удивляет также и поза звезды - она сидит перед микрофоном с неприлично широко расставлеными ногами, словно мужчина. Стоит также отметить, что саму Тодоренко уже не раз критиковали за постоянное нарушения самоизоляции и желание работать, когда это может причинить вред здоровью.

Как известно, Регина стала мамой чуть более года тому назад и уже активно рассказывает о приобретенном опыте, раздает советы и постоянно читает развивающую литературу. В этот раз звезда решила рассказать, как на самом деле проходили ее роды и что надо сделать, чтобы они проходили безопасно.

Так, в этот раз Регина решила рассказать, как прошли ее роды и почему это было приятно. Чтобы привлечь внимание к своему посту, звезда опубликовала милое фото с Майклом, которому уже год и 3 месяца.

«Оргазмические роды 🤰, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали ???? Мне мало кто верит , когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ!

У каждого свой опыт , и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным ! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать. Но, девочки, все может быть иначе!», - написала Тодоренко.

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