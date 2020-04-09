Знаменитая артиска Ани Лорак показала новый кадр из необычной фотосессии с роскошными украшениями

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать новый кадр из стильной фотосессии, во время которой не только сверкнула фигурой в черном мини-платье, но еще и удивила весьма массивными украшениями, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Каролина с аккуратно собранными волосами и легким макияжем на лице с акцентом на выразительные скулы похвасталась необычным образом. Причем привлекает внимание именно украшение звезды - массивные сережки-кольца с крупными камнями. В подписи же звезда наконец-то объявила важную для поклонников новость, которую те ждали несколько недель.

Артистка решила провести долгожданный прямой эфир, чтобы побеседовать с фанатами.

«Доброго, тёплого дня! 🤫 Может, выйти в прямой эфир? Скучаю по моим любимыми зрителями», – написала Каролина.

Вот что ответили пользователи Инстаграм: «Конечно + с кем-то .., как Полякова )))», «Да, давайте в эфир, конечно 👍❤️❤️❤️», «бедные ушки», «❤️❤️❤️❤️Любим Вас!!!Ждем эфир)))», «Потрясающе! Вот это украшения?!», «Конечно прямой эфир❤️❤️❤️❤️мы тоже очень по вам соскучились🙏🙏🙏🙏😘😘😘😘», «Не тяжело ли 😲с такими сережками😄🔥».

Так, как известно, звезда крайне редко публикует домашние фото и не раскрывает детали о личной жизни. Тем не менее, иногда она нарушает запрет и приоткрывает завесу тайны. Не так давно певица появилась в домашнем виде на кухне, сверкнув при этом "новым" лицом.

Под постом артистки некоторые поклонники заметили, что ее губы снова изменились и хотя многим нравится такое кукольное лицо, часть пользователей Инстаграм не сильно радушны:

«☀️ Доброго, хорошего дня! С праздником! 🙏🏻», - пишет Лорак.

Вот что отвечают пользователи:

«И вам сладенькая вы наша», «Самая красивая🤤 И вам также✌️❤️», «Ты лучшая мама обожаю тебя пример всем мамам», «Лицо лучше спрятать», «Куколка шикарная красавица ❤️😍🔥», «Слишком кукольная, что со щеками?», «Живого места после уколов не осталось», «Какая невероятная❤️😍😍😍», «Господи эти щёчки😍😍ааааааа, я не могу, хочу обнять и не отпускать😭❤️».

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