Народная артистка Украины София Ротару поделилась приятным событием в ее семье
О своей радости она рассказала на странице в Instagram.
Так, на днях исполнительница отпраздновала день рождения невестки, жены своего сына Сергея Евдокименко Светланы. В сети Ротару опубликовала фото со своей родственницей.
"С днем рождения, Светуля! Счастья тебе и удачи! Весеннего настроения и любви!" – пожелала невестке Ротару.
Также маму с днем рождения поздравила дочь модель и певица София Евдокименко. Она показала подписчикам фото с матерью. "С днем рождения, мое все! Я люблю тебя, мама, мне так повезло, что я твоя дочь", - написала она.
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Трогательное поздравление впечатлило даже Аллу Пугачеву.
«Поздравляем!🌷🌷🌷», - написала российская Примадонна.
Отметим, Светлана Евдокименко всегда отмечала, что у них очень теплые отношения с Ротару, и с годами они стали только лучше. По ее словам, звездная родственница, делает все, что в ее силах, для своих близких.
Евдокименко уверяет, что с Ротару они общаются, как подруги. Вместе ходят на кофе и помагазинам.
"Она меня называет Светой, Светочкой, а я ее - Софией Михайловной. У нас с ней любовь и понимание... В общем, всем говорю, что со свекровью мне повезло", - рассказывала невестка знаменитой артистки.
Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".
Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".
Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".