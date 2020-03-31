Народная артистка Украины София Ротару поделилась приятным событием в ее семье

О своей радости она рассказала на странице в Instagram.

Так, на днях исполнительница отпраздновала день рождения невестки, жены своего сына Сергея Евдокименко Светланы. В сети Ротару опубликовала фото со своей родственницей.

"С днем рождения, Светуля! Счастья тебе и удачи! Весеннего настроения и любви!" – пожелала невестке Ротару.

Также маму с днем рождения поздравила дочь модель и певица София Евдокименко. Она показала подписчикам фото с матерью. "С днем рождения, мое все! Я люблю тебя, мама, мне так повезло, что я твоя дочь", - написала она.

Трогательное поздравление впечатлило даже Аллу Пугачеву.

«Поздравляем!🌷🌷🌷», - написала российская Примадонна.

Отметим, Светлана Евдокименко всегда отмечала, что у них очень теплые отношения с Ротару, и с годами они стали только лучше. По ее словам, звездная родственница, делает все, что в ее силах, для своих близких.

Евдокименко уверяет, что с Ротару они общаются, как подруги. Вместе ходят на кофе и помагазинам.

"Она меня называет Светой, Светочкой, а я ее - Софией Михайловной. У нас с ней любовь и понимание... В общем, всем говорю, что со свекровью мне повезло", - рассказывала невестка знаменитой артистки.

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".