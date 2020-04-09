Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стройное тело, раскрыв секрет своего похудения

Каждый день певица устраивает онлайн-тренировки, а сегодня решила рассказать о том, почему так важно заниматься спортом во время карантина и как именно это делать правильно. Небольшой список артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз под домашним фото в спортивном костюме собственного бренда звезда решила рассказать, почему карантин - это шанс передохнуть и одновременно стать лучше.

«Для начала осознайте, чего вы действительно хотите. То есть желание + аргумент зачем вам это. Далее запишите это как цель и разбейте на время и маленькие шаги 📝

Например “похудеть и подтянуть фигуру”. Зачем? Чтобы быть здоровой, нравится себе еще больше, носить, что хочется, всегда красиво получаться на фото. Сколько нужно времени? Для начала, месяц. Что нужно делать? Правильно питаться и заниматься спортом 🍽🏃‍♀️

Окей. Теперь разбиваем на маленькие задачи по дням. Не нужно в один день полностью менять привычки. Особенно если они формировались всю жизнь. Резкие изменения - всегда стресс. Для начала, просто пейте больше воды и замените конфеты на сухофрукты или фрукты.

Питайтесь дробно и в одно время. Выработайте правильную пищевую привычку. Больше овощей, зелени. Меньше соленого, жареного. На этом же этапе начните делать с утра разминку и планку🙌🏻

Через несколько дней вы привыкните и вам этого уже будет мало. Вы сами захотите делать больше упражнений.

Новые задачи всегда пугают. Но если разбить их на маленькие шаги, то даже самые большие цели кажутся достижимыми и не сложными. И это касается всего, не только похудения. Начинайте с малого. Но начинайте обязательно», - написала Настя. Причем некоторые поклонники возмутились исхудавшей фигурой Насти и ее "постаревшим видом".

Ранее артистка обратилась к поклонникам при помощи необычного домашнего клипа. Примечательно, что музыкальный скетч она записала на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

«Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! 💪», – написала Каменских под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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