Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в такси

Артистка призналась, что теперь никогда не сядет в такси.

«Приехал таксист, опоздал, накричал на меня. А когда я сказала, что опаздываю, он повернулся и хотел меня ударить. Я всегда сзади сажусь, выскочила из авто, а он побежал за мной. Я кричала на всю улицу, и мне было очень больно от того, что никто мне не помог», - вспомнила певица.

Тарабарова уточнила, что тогда мужчина долго гнался за ней, но потом перестал.

«Мне было очень страшно. Потому что он мог меня избить, мог что угодно сделать», - поделилась Тарабарова.

Напомним, Тарабарова стала известной в 2008 году как участница «Фабрики звезд», где она участвовала под псевдонимом Алиса Тарабарова. Светлана стала подопечной Натальи Могилевской, которая даже отдала девушке свой танцевальный сольный номер, когда Алиса после операции пропустила один концерт.

Заняв на проекте второе место, Тарабарова стала участницей новой женской группы Real O, в которой пробыла четыре года.

В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

В 2016 году певица принимала участие в полуфинале национального отбора на Евровидение.

Напомним, что Тарабарова приспустила рубашку и показала сочные черешенки: «Тигрица».

Как сообщала Politeka, Тарабарова без белья устроила горячие игры на кровати: "Не могу успокоиться".

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