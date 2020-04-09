Жанна Фриске не любила своего мужа Дмитрия Шепелева, но согласилась на брак ради ребенка

Как передает Politeka.net, об этом российским СМИ рассказала пиар-директор российской актрисы - Ася работала с Жанной Фриске во время съемок дилогии "Ночной дозор" (2004 год) и "Дневной дозор" (2006 год).

По словам помощницы, покойная звезда кино не любила Дмитрия Шепелева. Ася замечала это, ведь на ее глазах Жанна Фриске влюблялась и заводила романы с другими мужчинами. В какой-то момент у знаменитости появилась большая слава и богатство, а ей захотелось завести семью. Тут-то и подвернулся обаятельный Шепелев.

"Что касается Дмитрия Шепелева, с ним она познакомилась в тот период, когда у нее было все - деньги, слава, не было только семьи и ребенка. Дмитрий умело ухаживал за Жанной. Он был милый, симпатичный, вежливый, умный, и Жанна решила родить от него ребенка", - отметила пиар-менеджер.

Она добавила, что отец Жанны Фриске сразу разглядел "истинную сущность" зятя, а потому сильно невзлюбил. Вдобавок, тогда у Дмитрия Шепелева были скромные доходы, а Жанне Фриске платили по 25 тысяч долларов за один концерт. Но особенно сильно неприязнь вспыхнула во время борьбы за наследство певицы.

"Шепелев выкрал ребенка Платона ради наследства Жанны", - утверждает источник. Она добавила, что отец Жанны будет бороться с зятем до последнего.

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