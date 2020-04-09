Известная певица Светлана Лобода показала трогательные кадры в честь девятилетия старшей дочери Евангелины

В этот раз знаменитая артистка предстала сразу в нескольких стильных образах вместе с любимым ребенком - яркой девочкой Евой. Сегодня, 9-го апреля, малышке исполняется девять лет и по этому поводу звезда уже представила целую серию милых кадров, сообщает Politeka.

Так, Светлана представила несколько кадров с дочерью, показав светлые образы в постели и шелковом халате. Во время одного из кадров, под которым записано архивное обращение Евы к маме:

"Привет, мамуля, слава Богу, что ты прилетела! Очень хочу к тебе в Рим. Я очень люблю тебя и очень хочу к тебе в Рим. Тебе огромный привет, от Тилечки тоже!" – рассказывает Ева.

Сама Светлана написала обращение к дочери трогательным образом:

«Моя любовь , мое счастье , моя жизнь. Тебе сегодня 9 ❤️🤞 будь здорова, моя девочка пусть Бог тебя оберегает 🤲 #Ева #9лет🎂 #сегодня #записьаудио2019 года».

Вот что ответили пользователи:

«С днём рождения Еву🥳 Пусть будет счастлива и здорова❤️», «Что за счастье такое ☺️❤️❤️❤️❤️❤️ поздравляю мамочка с такой замечательной дочей.♥️♥️♥️», «С днём рождения Евачка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Желаю всего самого из самых наилучших, буть счастлива, всегда улыбайся, будь как Мама даже лучше».

До этого знаменитая артистка появилась в домашнем образе перед объективом, чтобы записать прямой эфир на своей странице в социальной сети Инстаграм с поклонниками. Отметим, артистка ранее не проводила онлайн-бесед и чатов с поклонниками, а также крайне редко обращалась к ним в Инстаграм.

После того, как звезда отправилась на самоизоляцию с детками в собственном доме, она начала активно вести социальные сети, представлять ранее не публикованные кадры с концертов и даже проводить прямые эфиры с коллегами. В этот раз звезда не удержалась от беседы с собственной аудиторией.

Чтобы привлечь внимание аудитории, звезда представила новый кадр, на котором она сидит на диване в необычной позе, делая селфи на свой телефон. Одета Светлана в синие джинсы и в темный свитер с воротником, который закрывает шею. Ее волосы распущены, а на лице легкий макияж.

"Через час буду в прямом эфире. Задавайте свои вопросы. У вас есть ровно час ", - поклонники не смогли остаться в стороне и принялись активно отвечать на вопросы.

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