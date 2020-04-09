Потап резко «наехал» на украинцев, которые в условиях пандемии отказываются проходить обсервацию

Известный украинский продюсер и лидер группы Mozgi Потап (Алексей Потапенко) жестко высказался о безответственных украинцах, которые возвращаясь из-за границы в условиях пандемии не хотят соблюдать предусмотренных мер предосторожности. Эту тему артист поднял в новом видео, опубликованном на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

В нем Потап обсудил с Позитивом ситуацию с украинцами, которые в марте прилетели из Вьетнама и устроили беспорядки в аэропорту из-за того, что не хотели проходить обсервацию. Потап уверен, что такая легкомысленность людей обязательно приведет к катастрофе в нашей стране.

«Это пример того, почему в Украине еще не началась, но начнется настоящая катастрофа», - подчеркнул продюсер.

Отдельно его возмутил один из вернувшихся украинцев, который нецензурно высказывался о своей родине. В связи с этим он обратился к украинцам с призывом вспомнить о том, что сейчас сложная ситуация сложилась во всем мире, поэтому людям очень важно объединяться, а не думать только о себе.

«Ребята, вы что долбодятлы? Ну вы закрыты, ну такая ситуация. Пандемия. Весь мир объединился. Мир объединился, а Украина не объединилась. Потому что "моя хата з краю"», - возмутился артист.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть: «Куда мы катимся».