Украинский продюсер и исполнитель Потап удивил украинцев странным утренним луком
Свежее фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке он в ярком желтом костюме и желтой повязке на голове задрал одну ногу вверх. Видно, что Потап максимально расслаблен дома. Из-под свитера выглядывает плохо заправленная белая футболка.
На втором снимке Потап лежит на диване, а рядом с ним лежит их с Настей Каменских собака.
«Как я провёл выходные», - подписал фото Потап.
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За час пост звезды собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях бурно обсуждают образ Потапа, сравнивая его с бананом, лимоном и канарейкой.
«Вы случайно не мастер кун-фу?)», «Вы убили Билла?)», «Рассматриваю не вас и собачку, а кухню.. Актуальная тема, стройка», «Какая лапочка», «Каратист», «Это супер выходные, когда все спокойно», «Пёсик сладкий», «Хорошая физическая форма - залог хорошего настроения», «Увидела и вспомнила пухляша с клипа Little big - uno!))», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских открыла секрет из личной жизни с артистом. Она призналась, что отказалась от обручального кольца, потому что на концертах носить кольцо опасно. По словам певицы, бывает так, что опускаешь руку в зал, а достаешь ее уже без украшений.
Напомним, что Потап на диване с Позитивом смутил Монатика резиновой женщиной: «Пригласите Кароль».
Как сообщала Politeka, Потап в дырявых штанах поразил новой внешностью, Каменских повлияла: показательное фото.
Также Politeka писала, что похудевшая Каменских в одной пижаме показала, чем соблазнила Потапа: "Куколка".