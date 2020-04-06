Украинский продюсер и исполнитель Потап удивил украинцев странным утренним луком

Свежее фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке он в ярком желтом костюме и желтой повязке на голове задрал одну ногу вверх. Видно, что Потап максимально расслаблен дома. Из-под свитера выглядывает плохо заправленная белая футболка.

На втором снимке Потап лежит на диване, а рядом с ним лежит их с Настей Каменских собака.

«Как я провёл выходные», - подписал фото Потап.

За час пост звезды собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях бурно обсуждают образ Потапа, сравнивая его с бананом, лимоном и канарейкой.

«Вы случайно не мастер кун-фу?)», «Вы убили Билла?)», «Рассматриваю не вас и собачку, а кухню.. Актуальная тема, стройка», «Какая лапочка», «Каратист», «Это супер выходные, когда все спокойно», «Пёсик сладкий», «Хорошая физическая форма - залог хорошего настроения», «Увидела и вспомнила пухляша с клипа Little big - uno!))», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских открыла секрет из личной жизни с артистом. Она призналась, что отказалась от обручального кольца, потому что на концертах носить кольцо опасно. По словам певицы, бывает так, что опускаешь руку в зал, а достаешь ее уже без украшений.

Напомним, что Потап на диване с Позитивом смутил Монатика резиновой женщиной: «Пригласите Кароль».

Как сообщала Politeka, Потап в дырявых штанах поразил новой внешностью, Каменских повлияла: показательное фото.

Также Politeka писала, что похудевшая Каменских в одной пижаме показала, чем соблазнила Потапа: "Куколка".