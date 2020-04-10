Звездные мужчины часто бросают семью ради новой любви, но бывает и так, что новая пассия находится буквально сразу после громкого разрыва

Politeka.net решила вспомнить самые громкие расставания, а также слухи об изменах, и посмотреть, как на самом деле выглядят «разлучницы».

Бывший муж солистки «НеАнгелов» Славы Каминской Эдгар после развода с женой практически сразу начал встречаться с Ольгой Богатой, арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта. Девушка призналась, что Эдгар первый сделал шаг, чтобы познакомиться с ней. Стоит отметить, что Ольга обладает очень яркой внешностью.

Владимир Остапчук, который осенью 2019 года пережил громкий развод, скрывает свою новую пассию. Но журналистам удалось узнать, что у телеведущего роман с 33-летней Кристиной, которая работает нотариусом.

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко закрутил роман с телеведущей Еленой-Кристиной Лебедь. Долгое время ее называли любовницей политика, но пара доказала, что у них все серьезно. Отметим, что экс-жена Розенко отказалась комментировать новые отношения политика.

Коллективу «ВИА Гра» постоянно приписывают романы. Это неудивительно, ведь Вера Брежнева и Альбина Джанабаева долгое время были любовницами братьев Меладзе. Время от времени в прессе всплывают слухи о том, что новой пассией Константина Меладзе стала Эрика Герцег, которая как две капли воды похожа на Брежневу.

Напомним, что любовница Эдгара Каминского не выдержала и сделала больно Славе из "НеАнгелов", фото: "Огромная любовь".

Как сообщала Politeka, «любовница» Меладзе умылась и ошарашила видом без макияжа: другой человек.

Также Politeka писала, что любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца: "Очень цепляющая...".