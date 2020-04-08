Нова дівчина колишнього чоловіка солістки «НеАнгелів» Слави Камінської Едгара поділилася спільним знімком з чоловіком

Свіже фото Ольга Багата опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Едгар і Ольга стоять притиснувшись один до одного в чорних масках з написом «Не панікуй». Едгар міцно притиснувся до своєї нової пасії, закутавшись в її волосся.

Багата розповіла, що Едгар у цей складний час запустив флешмоб під назвою #залишайсявдомаядопоможу. Суть цього флешмобу в тому, щоб допомогти людям, які втратили дохід. Багата зазначила, що багатьом сім'ям сьогодні не вистачає грошей, щоб прогодувати дітей. Саме їм вона закликає допомагати.

«Я дуже пишаюся своєю коханою людиною Едгаром Камінським, його друзями і всіма людьми, які приєдналися до флешмобу», - зазначила Багата.

Дівчина заявила, що переживає за всі сім'ї, які сьогодні опинилися в складному становищі. Її захоплюють всі ці люди, які всиновлюють дітей і борються за здоров'я своїх близьких.

«У ваших серцях живе величезна любов і сила, що викликає захоплення і повагу», - підкреслила Багата.

В коментарях під постом з'явилися як подяки, так і закиди у бік дівчини. Одні подякували за надану допомогу, а інші заявили, що піаритися на допомозі 100 сім'ям – це негарно. Багатій написали, що добрі справи треба робити тихо, не розповідаючи про це на кожному кроці.

Крім цього, в мережі стали обговорювати, що свіже фото Багата виклала на зло Славі Камінській, яка зараз на карантині проводить весь час з двома дітьми від Едгара. Напевно, бачити це фото їй буде дуже боляче, особливо зараз.

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