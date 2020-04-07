Солістка «ВІА Гри» Еріка Герцег, якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, показала шанувальникам, як вона виглядає без макіяжу

Фото вона опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку співачка постала зовсім без косметики, здивувавши своїх фанатів, адже її в такому вигляді дуже важко впізнати. На знімку вона зовсім інша людина, ніж на фотосесіях.

Можливо, ракурс виявився невдалим або артистка прихворіла, але її обличчя виглядало нездорово блідим, під очима виднілися сині круги. Шанувальники не змогли відреагувати на фото, так як в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо, що раніше Еріка показувала фанатам, як займається спортом в домашніх умовах. Дівчина вибрала для занять спокусливий спортивний костюм, в якому показувала різні вправи для дівчат. В кінці тренування зірка подякувала всім за увагу і зняла великим планом свої груди, ймовірно, в подарунок чоловікам, які стежать за нею в соцмережах.

Раніше ми писали, що Еріка Герцег поділилася знімком, на якому вона стоїть в красивій відвертій сукні, що підкреслює її струнку фігуру. Дівчина виставила вперед ніжку в чорних колготках. В руках у Еріки красується величезний букет троянд, який, ймовірно, подарував їй шанувальник.

Нагадаємо, що безсоромна блондинка з "ВІА Гри" посвітила формами в обтягуючому топі: Меладзе не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Еріка Герцег роздяглася і посвітила своїми діамантами: "найкраща".

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