Максим Галкин показал, как развлекаются их с Аллой Пугачевой дети на карантине
Примадонна российской сцены и ее муж, известный юморист, воспитывают двух детей – шестилетних двойняшек Елизавету и Гарри. В эти дни, пока большинство людей сидит дома на карантине, семья Галкина имеет возможность проводить время во дворе своего поместья. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм шоумен показал, чем занимаются его дети на улице.
Так, на новом видео Гарри и Лиза стреляют из игрушечных луков с палубы макета корабля, при этом на заднем плане виднеется «замок». Дети соревнуются, кто выстрелит дальше и никак не могут решить, кто же победил. За кадром Галкин активно подбадривает малышей. Позже он решил немного улучшить видео и добавил туда музыку из «Пиратов Карибского моря».
«Пираты луговые», - подписал кадры артист.
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Его поклонники тут же принялись комментировать милое семейное видео.
«Детки прелесть...Крепкого здоровья всей семье...Берегите себя!», «Словно в каком-то другом мире живёте))) Хорошо, что детей не грузить проблемами текущего катаклизма», «Смотрите, Максим, под стрелу не попадите)», «Юные Робин Гуды», «Ого, мало того, что замок, так еще и корабль, мечты моего детства, какие же счастливые Лиза с Гариком, с такими родителями, родней, друзьями семьи, расти в такой атмосфере!», - пишут люди.
Напомним, сын Пугачевой насмешил выходкой, превратившись в любовника Наташи Королевой.
Как сообщала Politeka, Галкин похвастался неожиданным умением дочери, Пугачева научила.
Также Politeka писала, что Максима Галкина выставили за дверь, дочь Пугачевой в восторге.