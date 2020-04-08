43-летний российский юморист Максим Галкин, супруг 70-летней певицы Алла Пугачевой, потряс публику домашним видео

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий ролик, на котором предстала его с Примадонной шестилетняя дочь Лиза (чтобы посмотреть видео, прскролльте вниз). Малышку засняли крупным планом: на ней теплая кофта на молнии серого цвета, красная курточка с капюшоном и розовая вязаная шапочка.

Девочка удивила способностями быстро зачитывать наизусть скороговорки, а также обезоружила анельской улыбкой и большим глазами.

Судя по голосам за кадром, кроме гордого отца, который снимал весь процесс, за успехами дочки наблюдала и Алла Борисовна.

"Лиза занималась с Аллой скороговорками сейчас, вот ускороговорила меня!", - написал Галкин.

Поклонники, менее чем за час, успели 350 000 раз "лайкнуть" пост, высказав свое мнение по поводу увиденного:

"Какая умница😁😁😁😍😋Сладкая девочка"

"Ахахахаха)) Это так чудесно ❤️❤️❤️ Какая же принцесса!"

"Талантище 👍!"

"Выкладывайте побольше своих детей, это большая радость за ними наблюдать💕"

"Глазищи невозможные, маме и папе респект. От ваших видео становится так тепло💝"

"Её можно слушать бесконечно 🙈"

"Гениально🌹🙌🌹"

Ранее мы сообщали, Галкин насмешил видео, на котором Лиза "прогнала" его. Дело в том, что девочка оборудовала нечто наподобие "халабуды", куда залезла и самоизолировалась - игра в "карантин". Когда Максим с камерой попытался посмотреть, что она там делает, Лиза смешно ответила, что "папарациям нет входов", так что отцу пришлось ретироваться.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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