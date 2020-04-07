Вот это поворот

Известный российский юморист, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, чем занимаются его дети на карантине

Забавное видео с дочкой Лизой он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На ролике видно, как дети построили халабуды в своей комнате, оставив на дверях надпись «Потяни за веревочку».

Галкин захотел заснять забавные развлечения детей на карантине, но Лиза со строгим выражением лица выгнала его из халабуды. «Нет входов папарацци», - заявила она, закрывшись пледом.

«Карантин. Нет входов никому!», - шутливо подписал видео Галкин, которого буквально выставили за дверь халабуды.

За два дня видео с малышкой посмотрели более 2,2 миллионов раз. Поклонники звездной семьи оставили множество комментариев.

«Самая милая семья в мире», «Любимка», «Лиза это точно будующая великая актриса», «Папа подрабатывает папарациями?», «Хоть Лиза даст нам настроение.. молодец», «Папа уже надоел», «Классная девчушка Лиза! Столько в ней притягательности», «Правильно, папарациям нечего нарушать личное пространство», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Максим Галкин регулярно публикует забавные видео со своими детьми. Гарри и Лиза – очень талантливые и разносторонне развитые дети. Они любят петь, танцевать, ставить сценки и играть вместе.

Напомним, что Пугачева с Галкиным выбрались на прогулку во время карантина, сеть кипит: "Макс, бабушку свою береги".

Как сообщала Politeka, 6-летний сын Пугачевой и Галкина поразил недетским поведением, видео из заточения.

Также Politeka писала, что маленькая дочь Пугачевой резко осадила изумленного Галкина: "Правильно, нечего...".