Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, любит показывать в соцсетях забавные выходки своих детей

Как передает Politeka.net, на этот раз артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм видео, в котором шестилетний Гарри преобразился до неузнаваемости ради пародии на композитора Игоря Николаева, экс-супруга певицы Наташи Королевой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Гарри сделал "пышную" прическу, как у Николаева, собрав волосы в несколько высоких хвостиков и, конечно же, не обошлось без накладных усов (именно по ним все узнают композитора). Довольный собой малыш развлек родителей, спев старый хит Николаева "Выпьем за любовь", при этом мальчик старался сделать мужской грубый голос.

За кадром, к слову, был слышен смех, так что пародия удалась, и можно смело сказать, что талант Галкина передался и его сыну.

"Выпьем за любовь! @igor_nikolaev_music", - подписал видео Максим.

Поклонники, менее чем за полдня, успели поставить почти 2 миллиона "лайков", восторгаясь способностями Гарри и задумке в целом.

"Смена растет)))"

"👏весь в отца"

"Супер Гарик! Только причёску поправь"

"Умора👍 какие детки молодцы❤️"

"Какой лапуся😻"

"Очень кстати 😂"

Ранее мы сообщали, Галкин похвастался талантом дочери Лизы, которая читала наизусть скороговорки. Гордый отец отметил, что это Пугачева научила девочку. Лиза всего несколько раз запнулась, но ее ангельская улыбка и очаровательные большие глаза просто влюбили в себя фанатов звездной семейки.

"Какая умница😁😁😁😍😋Сладкая девочка"; "Ахахахаха)) Это так чудесно ❤️❤️❤️ Какая же принцесса!"; "Талантище 👍!", - писали в комментариях.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает