Катерина рассказала, чего же ждать в будущем из-за проблем со свадьбой

Певец Виктор Павлик собирается жениться на скандально известной Екатерине Репяховой, однако из-за карантина все может сорваться

Недавно молодая девушка показала, как она принялась готовиться к свадьбе и даже похвасталась подборкой свадебных платьев. Однако в связи с последними событиями - введением ограничений из-за карантина, закрытых границ и бушующей эпидемии, свадьба оказалась под угрозой срыва, пишет Politeka.net.

Чтобы привлечь внимание к посту, Екатерина представила одно из возможных свадебных платьев из салона, который посещала несколько недель назад.

«Какова судьба нашей свадьбы? Ответ на этот вопрос ждут все! Гости, родные, журналисты, поклонники.

На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Если границы не откроют до конца июня, то свадьба конечно будет перенесена. Потому что мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке.

Так же для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, на сколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам.

Если свадьбу перенесём - новую дату рассекречивать не будем☺️ Часто задаваемый вопрос: расстроилась ли я из-за сложившейся ситуации? И какое наше настроение?

Скажу так, я абсолютно спокойна, и не вижу поводов для расстройства. Единственное, когда искала фото для поста насмотрелась на свои красивенные платья и поняла, как же сильно я хочу их уже надеть❤️», - написала Катерина.

Сообщалось также, что молодая любовница Виктора Павлика Екатерина Репяхова внезапно показалась в свадебном платье.

25-летняя избранница известного украинского певца, судя по всему, всерьез настроена на то, чтобы связать себя узами брака со своим возлюбленным. Как видно, девушка уже вовсю готовится к свадьбе

Репяхова открыто заговорила о предстоящем торжестве на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. Девушка ответила на вопрос своих подписчиков о том, определились ли они с Павликом с датой свадьбы. Она не стала делиться подробностями, однако дала четки и весьма однозначный ответ: «Да, давно».

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