Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук рассказала о своей болезни

Популярная участница «Женского Квартала» на собственном примере убедилась в том, что элитное – не синоним безопасного. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм артистка рассказала о том, как отравилась рыбой, купленной в дорогом магазине.

«Вчера я отравилась) Уже все хорошо. Зато накупила домой теперь всего - дай Бог, чтобы не понадобилось) Проверяйте даты на всех продуктах и переспрашивайте об их свежести - я купила рыбу в хорошем элитном магазине. Как оказалось, элитный - синоним слову относительный) Будьте осторожны», - призвала подписчиков Адамчук.

Этот пост она сопроводила своей черно-белой фотографией. На снимке знаменитость смотрит прямо в камеру и улыбается.

Поклонники актрисы не на шутку испугались за ее здоровье, и тут же засыпали ее ободряющими комментариями.

«Ого! Будьте осторожны впредь. Здоровья Вам!», «Вот так новости((( Здоровья вам!», «Восстанавливайтесь! Перефразировав, не все, что дорого, то качественное», «Берегите себя...Желаю, чтобы все было хорошо!», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Адамчук опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. Красотка расстегнула кремовый пиджак и сфотографировалась крупным планом. От ее обворожительной зоны декольте невозможно отвести взгляда - "хороша чертовка".

Марта сделала коронную укладку (высоко поставив челку), которой завидуют тысячи поклонниц, а также нанесла яркий макияж с акцентом на алые губы. Дополнили элегантный образ крупные серьги.

Напомним, знойная брюнетка из "Квартал 95" пленила вкусным декольте.

Как сообщала Politeka, горячая брюнетка из "Квартал 95" очаровала большим вырезом.

Также Politeka писала, что звезда «Квартала 95» в одном белье устроила жаркие танцы на камеру.