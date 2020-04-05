Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук устроила на камеру горячий танец в одном белье во время карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Когда разбираешь гардероб под уже любимый трек друзей», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Адамчук танцует на камеру в черном белье и кофте, а также белых штанах, демонстрируя всем идеальные изгибы.

Уточним, что поклонники Адамчук были лишены возможности что-либо сказать, поскольку снимки девушка выбросила в Сторис.

Известная украинская актриса и певица, прославившаяся как финалистка 7-го сезона «Голоса країни» и звезда «Женского квартала», не унывает даже во время карантина. Как сообщает Politeka, красотка поделилась свежим фото с прогулки на своей странице в Инстаграм.

Так, артистка сделала селфи во время прогулки на свежем воздухе. На фото Адамчук позирует в простой повседневной одежде: футболке и легкой бежевой курточке. На ее лице минимум макияжа, а волосы звезда решила оставить без традиционной роскошной укладки.

Несмотря на то, что во время карантина Адамчук гуляет по улице без маски, она подчеркнула, что делает это «на безопасной дистанции».

Поклонники артистки уже отреагировали на фото, засыпав звезду сотнями лайков.

«Красивенная», - пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Квартала 95" засветила идеальные формы в пикантном образе.

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