Регина Тодоренко показала, как проводит время на съемках российского шоу

Как известно, еще несколько недель тому назад был введен режим карантина и теперь многие звезды сидят дома, избегая контакта с другими людьми и отменяя все свои проекты. Однако, Тодоренко, уехавшая строить карьеру и жизнь в России, продолжает нарушать режим самоизоляции и появляется на съемках различных шоу, в том числе и шоу "Маски. Кто ты?", пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда примерила образ дивы, появившись перед объективом в белоснежном платье с глубоким декольте, аккуратными украшениями и необычной прической в стиле кабаре-див. На Регине также яркий макияж с акцентом на выразительные скулы и алые губы.

Сама девушка позировала во время превью-фотосессии на белом фоне и слушая указания фотографа, которая активно указывала звезде, как надо двигаться и какую позу лучше выбрать.

До этого певица позировала в весьма неудачном образе – высоких шортах серого цвета, полностью скрывших ее фигуру, и малиновом топе который сделал талию певицы квадратной.

Сама она поняла, что образ неудачный, но тем не менее решила выставить ролик и сострить в подписи под роликом:

«#пятницасрегиной Срочно на youtube !!! СРОЧНООООО!!!! «Квадратная Регина, зачем ногу задираешь, тьфу, толстуха»», - саркастично отметила певица.

Вот что ответили пользователи:

«🔥🔥🔥 как же повезло...,Вы супер! Владу привет!)», «Все сходят с ума на карантине😁», «К чему это??», «Ты 😂😂😂😂😂😂 сделала мой день 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹огоньььь», «Губка боб квадратные штаны, не задирай ноги🤣 Такая потешная», «А такие зажигательные певицы, не бояться ли Короновируса?», «О карантине забыла?», «Задолбала! Прям певица, епи мать!».

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