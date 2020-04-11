Многие звезды заставляют завидовать своей красоте, но как же она им досталась

Некоторые знаменитости прибегают к пластическим операциям, что заметно по из старым и новым фото, передает Politeka.net. Так, кто же из красоток прибегал к изменению внешности, и они, можно сказать, сами на себя не похожи.

Анджелина Джоли всегда была очень привлекательной девочкой, а сейчас уже и женщиной. Звезда решила изменить коррекцию формы скул и сделать пластику носа, что сделало ее более идеальной.

Ким Кардашьян сейчас считается эталоном красоты и стиля, но так было не всегда. Звезда была лишь подружкой богатой звезды Пэрис Хилтон, однако в итоге получила еще большую популярность. Возможно, пластические операции тоже посодействовали этому.

Кардашьян сделала пластику «пятой точки», приобретя большие объемы. А также сделала много операций на лице.

Кажется Николь Кидман в свои 52 года не постарела, а наоборот стала выглядеть только лучше, чем в молодости. Звезда остоянно делает инъекции ботокса, которые тоже способны преобразить внешность не хуже скальпеля. Хотя, и помняла в молодости некоторые детали на лице с помощью хирургии.

Горячая блондинка Памела Андерсон сделала многочисленные операции по увеличению груди. Кроме этого, она сделала круговую подтяжку лица.

Дизайнер Виктория Бекхэм очень критична к своей внешности, но самой большой проблемой звезде казался ее курносый нос. Она решилась на ринопластику и не пожалела - вид замечательный.

Звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс изменила внешность недавно. Видимо, артистке совсем не хочется принимать старость и морщины. Лицо знаменитости "натянулось". Поклонники были в шоке от увиденного, но все же не перестали любить своего кумира.

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