Звезда "Сватов" Людмила Артемьева рассказала, как относится к популярному сериалу

Соответствующую публикацию российская звезда сделала в своем личном микроблоге Instagram, передает Politeka.net.

В частности, Людмила Артемьева удивилась, что сегодня еще существуют такие бабушки и дедушки, которые будут согласны и рады, если им оставят детей на некоторое время.

"Проект «Сваты» остаётся для меня интересным сюжетом. На сегодня это нестандартная ситуация, когда родители могут оставить детей бабушкам-дедушкам, и те охотно согласятся. Может, в Украине такое ещё есть, но в России — фантастика", - написала она в своем Instagram.

Пользователи поддержали дискуссию и заметили, что в провинциях происходит все так, как показано в популярном сериале "Сваты".

"Наши бабушка и дедушка только и мечтают, чтоб внучек погостил и подольше", "У нас в провинции все именно так как в Сватах, может в мегаполисах по-другому", " С такими бабушками и дедушками я бы остался жить не то что на лето, а на всю жизнь", "Замечательный сериал. Моих детей забирает бабушка на лето и смотрят "сваты" по кругу и обратно", "Видимо, плохо Вы знаете Россию...", "Это смотря где вы живёте, у всех моих знакомых и друзей без бабушки и деда - никуда", "Наверно я исключение. Доченька вышла, после рождения сынульки,на работу,когда ему была 1,5 года. В садик ходить не захотел. Так что я опять стала молодой мамой. А кто ещё поможет? Тем более, что я военный пенсионер", "Сваты - это бомба, но приятная, что хочется, чтобы еще жахнуло. Вообщем, ждем Сваты 7", - написали они в комментариях под публикацией Людмилы Артемьевой.

Ранее мы рассказывали о том, что Людмила Артемьева выдала правду о героине и показала себя в жизни. В частности, артистка поделилась новыми фото в своем микроблоге в Инстаграм.

"Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит — потрясающе!", - написала она.

Поклонники полностью согласились со словами своего кумира и в очередной раз принялись восторгаться актерским талантом Артемьевой. Некоторых ее пост обнадежил, что, возможно, актриса вернется к сериал.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.