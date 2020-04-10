Известная певица Светлана Лобода показала лучшие кадры из совместных фотосессий с дочерью за прошедшие года

В этот раз знаменитая артистка решила представить в разделе Стори в социальной сети Инстаграм подборку кадров со старшей дочерью Евангелиной. Сделала это артистка для того, чтобы поздравить таким образом свою дочь с праздником - девочка праздновала день рождения девятого апреля, сообщает Politeka.

На серии кадров звезда появилась в разных образах, нарядах и даже с разными прическами. Светлана появилась на летнем фото в коротеньких шортах и телесного цвета футболке, затем звезда показала архивный кадр, сделанный несколько лет тому назад во время празднования Нового года. Певица появилась вместе с Евой в изящных платьях, позируя на ступеньках.

Также звезда предстала с Евангелиной в изящных черных костюмах и в классических белых рубашках - мама и дочь в милых объятиях позировали перед объективом с приветливыми улыбками. На последнем же фото Светлана появилась в уличном наряде, состоящем из джинсовой куртки, клетчатой рубашки и светлых джинс, а вот Ева позировала в теплой кофте серого цвета и таких же светленьких джинсах. Примечательно, что на всех кадрах звезда позировала без кольца, о чем ранее писали пользователи, обращая внимание, что "Звезда всегда свободна и одинока".

До этого звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

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