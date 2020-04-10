Звезда студии «Квартал 95» Валерия Товстолес показала себя во всей красе
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась архивным снимком в купальнике на своей странице в Instagram.
Пока во всем мире бушует карантин, опасно выходить на улицу, не то что путешествовать в другие страны. Раньше Лера Товстолес часто путешествовала и делилась снимками, а теперь, вероятно, скучает по этому времени. Ей ничего не остается, как выкладывать архивные фотографии, сделанные до эпидемии.
Модель разместила в сториз снимок, для которого позировала три года назад, в 2020-м. На нем актриса одета в обтягивающий купальник черного цвета, который обнажает ее соблазнительную фигуру. Лера стоит в профиль, поэтому можно оценить ее стройную талию и спортивную форму. На заднем плане запечатлен шикарный вид - зеленая лужайка, деревья, чистое небо.
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Ранее Валерия напомнила о том, как путешествовала в Италию. Сейчас там очень много заболевших, но всего года назад страна была туристическим центром Европы.
«Мы путешествовали на машине по 9-ти городам Италии. Были в Риме, Венеции, Позитано - мои любимые города теперь и сейчас эти фото, сохраняют мои воспоминания о этой стране. Я очень люблю Италию, конечно же мне больно читать новости оттуда. Хочется пожелать всем итальянцам и украинцам, которые там, держитесь ребята! Мы сила», - написала Товстолес.
Она добавила, что хотела бы чем-то помочь итальянцам и надеется, что ситуация вскоре наладится. На одном из опубликованных ею снимков Товстолес позирует на пляже в оригинальном полупрозрачном купальнике и легком пляжном платье нараспашку.
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