Известная украинская телеведущая Леся Никитюк присоединилась к модному челенджу и показала себя без одежды

Артистка решила показать себя в естественном виде в рамках специального челленджа, во время которого звезды остаются без одежды и белья, но прикрывают главное одной лишь подушкой, пишет Politeka.

Так, в этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм артистка появилась в необычном виде - прикрывшись одним лишь белоснежным одеялом и с распущенными волосами. При этом в руках Леся держала мягкого плюшевого мишку, а сама приветливо улыбалась, смотря в объектив. Массивное одеяло при этом держится лишь на тоненьком черном поясе, который звезда прицепила себе высоко на талию.

Похоже, карантинный флешмоб под хештегом #pillowchellenge не обошел и Лесю, хотя она не стала позировать в подушке, использовав другую часть постельного комплекта, в отличие от Лорак и Маши Поляковой, которые присоединились к челленджу.

«Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?😆», - шутливо пишет артистка.

Поклонники тут же ответили на вопрос знаменитости:

«Вау😱😱😱Ви , як завжди неперевершені😍🥰😘😘😘», «Лук с одеялом мне нравится даже больше чем с подушкой😜 Я после карантина чувствую больше не во что не влезу, придётся так ходить 🤪», «Оригинально!🎉 рябит уже от подушек в ленте», «Перевод челленджа на новый уровень? Очень необычно и женственно❤️🙌🏼», «Кто подушки примеряет, кто одеяло 😂😂😂. Что дальше будет😁?», «На красную дорожку срочно эту богиню 🤩».

Ранее телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм. На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".

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