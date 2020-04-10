44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова вовсю готовится к предстоящей свадьбе с тайным женихом, и изоляция ей не помеха

Волочкова любит эпатировать публику окружающей ее роскошью, так что вполне естественно, что звезда уделит особое внимание своему подвенечному платью, пишут росСМИ.

Известно, что свадебный наряд ей шьет звездный дизайнер Аника Керимова. Модельер хранит в секрете эскиз, но уверяет, что платье у Волочковой будет роскошным. По примерным подсчетам, оно обойдется в 15 миллионов рублей - "пир во время чумы".

"На платье уйдет 20 килограммов кристаллов Сваровски, – приоткрыла завесу тайны Аника. – Оно будет из итальянского шелка с использованием французского кружева. Анастасия – роскошная женщина, поэтому наряд только подчеркнет ее природную красоту".

Керимова добавила, что Волочковой повезло - запасов ткани для наряда хватает, несмотря на то, что таможня закрыта и возникают проблемы с поставками.

Примечательно, что на фиктивной свадьбе с Игорем Вдовиным Волочкова примерила пять нарядов. На этот раз у балерины будет семь платьев. К слову, звезда хранит в тайне имя будущего мужа, так как боится спугнуть счастье. Ранее Волочкова намекала, что ее избранник занимается бизнесом и далек от шоубизнеса, также она рассказывала, что у него это будет первый брак. Свадьба запланирована на 20 сентября 2020.

Ранее мы сообщали, Волочкова обескуражила кадрами в белом платье с отделкой из золотых нитей и с маской на лице. Анастасия пошутила, что собирается выйти замуж прямо сейчас, во время карантина - "в домашних тапках с цветочком".

«Шедевр этого видео-тапочки..😂😂😂🙈 Свадебные! 😂 А мой дом для свадьбы подойдёт?😂💃 850 метров! Погуляем от души😂 Выбирайте женихов!😂🥂 ", - подписала ролик звезда.

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