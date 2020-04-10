Знаменитая украинская певица Настя Каменских решила худеть вместе с поклонниками

Каждый день певица устраивает онлайн-тренировки, поэтому получает в свой адрес под постами в социальной сети Инстаграм сотни комментариев и вопросов, касающихся похудения и питания. Поскольку сейчас у артистки много свободного времени, она решила устроить специальный курс похудения и спортивных занятий для фанатов, пишет Рoliteka.net.

Уже несколько недель певица находится на самоизоляции, отменила множество съемок и приостановила продвижение своей музыкальной карьеры. Певица остается дома и в связи с освободившимся свободным временем, решила мотивировать аудиторию и привлекать внимание к себе при помощи любимых спортивных занятий.

«Практический мотивационный курс «жизнь в стиле nk»

Друзья, какое же огромное количество приятных отзывов я получила от вас о моих видео и спортивных тренировках 😌💪 Для меня огромное счастье быть полезной вам в том, как провести карантин (и не только его!) с пользой и спортом. Но не только спорт помогает мне жить наполненной и сбалансированной жизнью. И поэтому я хочу поделиться с вами некоторыми секретами своей жизни: на моей Инстаграм странице NKblog я запускаю для вас 21-дневный практический курс «Жизнь в стиле NK»🥰

Каждый день я буду выкладывать видео, из которого вы будете узнавать один из моих секретиков, как привнести радость в свою жизнь. За три недели я расскажу, где искать энергию , мы научимся расслабляться и вдохновляться, обретем баланс всех сфер и выработаем привычку жить в гармонии с самим собой и миром 🧘‍♀️», – написала Настя под новым видеообращением.

Также мы сообщали, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда каждый день проводит занятие спортом в девять утра, а также паралелльно ведет прямой эфир в социальной сети Инстаграм.

Один из кадров звезды, сделанный перед тренировкой, появился и на фан-странице Насти. На представленном фото Каменских появилась с легким макияжем и собранными волосами в небрежный пучок. Так, певица счастливо позировала перед объективом в черно-белом костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.

Для большей пикантности Настя расстегнула топ на замочке прямо на груди:

«После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами 🔝», – написала Настя днем ранее.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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