Телеведущая и модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, блистала в одном нижнем белье
Модель часто публикует откровенные фото в Инстаграм, как и некоторое время назад, сообщает Politeka.net.
Звезда затянула грудь необычным лифчиком с лямками, тянущимися к шее. Таким образом в районе груди образовался вырез, который придал образу еще больше пикантности.
Бюст роскошно смотрелся в булье, удерживая, и, как бы, сдавливая грудь.
Также на Логуновой были трусики такого же цвета, которые смотрелись на ней также идеально. Завершили образ украшения.
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Выглядит телеведущая прекрасно - пышная грудь, тонкая талия и стальной пресс, а также стройные ножки. Такой красоткой невозможно налюбоваться.
Полина закинула руку назад, а также подняла подбородок и посмотрела в камеру.
В посте звезда сообщила, что создала коллекцию белья с одним из брендов. Тема комплектов касается, естественно, женщин.
"О сильной и уверенной, о самодостаточной и сексуальной, не агрессивной, нежной и счастливой. «Золотое сечение» - это про сочетание в идеальных пропорциях 😚😍", - написала украинская знаменитость.
Всего за полчаса пост собрал более 600 лайков и немного комментариев.
"Моя ты киця сладкая ❤️", "Какая вы красивая😍", " Эх, НаВи кофты не хватает)", " Белье смотрится просто шикарно","Шикарная", - написали пользователи сети.
Напомним, жена Дмитрия Ступки позировала в прозрачном наряде полусидя, демонстрируя на камеру роскошное тело.
«Хочешь выглядеть соблазнительно - надень чёрное ⚫️🖤 Характер человека определяется не тем, как он или она наслаждается победой, а тем, как человек переносит поражения...", - написала Полина.
Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»
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