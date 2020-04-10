Известная украинская телеведущая и звезда "Х-Фактора" Дарья Трегубова показала, чем ее наградила природа

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала серию пикантных фотографий на своей странице в Instagram.

Даша Трегубова не стесняется своего тела и часто выкладывает откровенные снимки. На этот раз она продемонстрировала, как развлекается в кровати.

"#настроение проваляться в постели весь день... но в 17.00 стрим #дашачитает карантин эдишн, встаю только ради вас и хороших стихов", - сообщила она в описании к посту.

На одной из фотографий Трегубова соблазнительно выгнулась на простынях, показав свой выдающийся бюст. Для этого кадра она нарядилась в черное платье и, похоже, отказалась от нижнего белья. Поэтому декольте можно рассмотреть во всех подробностях.

На втором фото знаменитость завалилась на бок с растрепанными волосами и изобразила обворожительную улыбку. Пользователи социальной сети по достоинству оценили старания телеведущей и оставили много восторженных комментариев:

"Соблазнительная, как всегда"; "Ля какая 🔥"; "Ого секси ухх огонь 🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍"; "Прекрасные фото! Энергия и задор! Вы, как всегда, прекрасны!😍".

Ранее Дарья Трегубова похвасталась новым ярким образом. На фото она позирует в красном платье с приличным декольте. Волосы у нее в этот раз были собраны в хвост. Трегубова стояла возле арки из узоров. На фоне можно увидеть несколько окон. Кадр получился довольно светлым.

Напомним, ведущая "Х-фактора" Даша Трегубова заинтриговала образом в костюме медсестры.

А еще Politeka писала, что ведущая "Х-фактора" Даша Трегубова озадачила грустным видом.

Также Politeka сообщала, что ведущая "Х-фактора" Трегубова в соблазнительной позе показала.