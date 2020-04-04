Украинская актриса и ведущая популярного шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова поиронизировала на тему карантина

Звезда, вынужденная, как и большинство украинцев, соблюдать карантин в связи с распространением коронавируса, решила продемонстрировать поклонникам, что за это время чувство юмора ее еще не покинуло, пишет Politeka.

На своей странице в Instagram она опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в свитере и солнцезащитных очках. На фото она выглядит серьезной и даже немного грустной.

«Наконец-то выходные😝🤘», – подписала кадр Трегубова, намекая таким образом на то, что «выходные» у всех продолжаются уже несколько недель, и настоящая радость от уик-энда стала чем-то далеким и нереальным.

«Мда уж... 😊 Длиною в неизвестность», «...Иронию "заценила"❤️❤️😂😂», «Когда мы уже скажем УРААА..... НАКОНЕЦ-ТО НА РАБОТУ?!?!?!?! 😢😢😢❤️», «Какая красивая.❤️🌹Фото🔥🔥🔥», «❤️❤️❤️Даша! ❤️❤️❤️», – пишут в комментариях поклонники телеведущей.

Ранее Дарья показала, чем можно заняться дома в период вынужденного заточения. По словам 40-летней звезды, карантин из-за китайского вируса длится уже долго. Во время ограничений Трегубова, как ответственная мама, вынуждена развлекать не только себя, но и ребенка.

«Когда карантин затянулся, и ты придумал ребёнку игру «робот-пылесос»😂!», - сообщила она в публикации, прикрепив фото.

На снимке Даша взобралась на куб в коротком черном платье, которое приоткрывает ее соблазнительные формы и длинные ноги в красных туфлях. В это время дочь телеведущей ползает по полу, вероятно, в роли того самого пылесоса.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

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