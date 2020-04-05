Украинская актриса и ведущая популярного шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова восхитила сеть в образе медсестры

Звезда решила поддержать флешмоб с призывом к самоизоляции, целью которого является призвать людей оставаться дома и самоизолироваться, чтобы остановить распространение вируса.

Для этого Трегубова нарядилась в костюм медицинского работника и разместила новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.

На фото она выглядит серьезной и даже немного грустной.

«Я столько раз играла врачей, столько видела разных больниц на съемочных площадках, столько раз обращалась к медикам за помощью для близких и незнакомых мне людей», - написала Даша и добавила, что сейчас настало время поблагодарить всех медиков.

«Помогите врачам, если можете. Или хотя бы не усложняйте их работу - оставайтесь дома и берегите себя», - отметила артистка.

Фолловерам понравился новый образ Даши, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Вам идет костюмчик 😄👍🔥», «Медсестричка просто 🔥», - пишут в сети.

Ранее Дарья показала, чем можно заняться дома в период вынужденного заточения. По словам 40-летней звезды, карантин из-за китайского вируса длится уже долго. Во время ограничений Трегубова, как ответственная мама, вынуждена развлекать не только себя, но и ребенка.

«Когда карантин затянулся, и ты придумал ребёнку игру «робот-пылесос»😂!», - сообщила она в публикации, прикрепив фото.

На снимке Даша взобралась на куб в коротком черном платье, которое приоткрывает ее соблазнительные формы и длинные ноги в красных туфлях. В это время дочь телеведущей ползает по полу, вероятно, в роли того самого пылесоса.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

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