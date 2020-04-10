Регина Тодоренко показала себя в кардиналньо новом имидже, удивив видом в белоснежном платье

В этот раз звезда примерила на себя соблазнительный образ в стиле кабаре-дивы и похвасталась не только ярким макияжем, но и стильной прической. Похоже, звезда не смотря на запрет, решила продолжать участвовать в съемках и работать даже в режиме карантина, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз звезда появилась перед поклонниками в белом обтягивающем платье длинны миди, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Сам наряд дополняет геометрический вырез и рукава-буф. Дополнила наряд Регина массивным колье с камнями и такого же дизайна серьгами с крупными блестящими камнями.

А вот волосы Тодоренко уложила в копию прически знаменитой певицы и актрисы Мэрилин Монро.

«#самолюбование , буквально минутка 😂🙈», «#маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро ! Вы за кого болеете?», - написала артистка.

Вот что ответили пользователи:

«Потрясающая😍 Регина, а Вы сами не умеете краситься и укладывать волосы?! А что Вы умеете?», «Мерлін Монро», «Тетя Мотя)», «Где фото с подушкой?», «За панду)», «Шикарно, смотрится очень красива ❤️❤️❤️❤️❤️», «Вам оочень такой образ идет 💕», «Лучший образ 🚀», «Теперь понятно. Оказывается ни такая ты и красавица. Макияж и причёска отстой».

Как известно, Регина стала мамой чуть более года тому назад и уже активно рассказывает о приобретенном опыте, раздает советы и постоянно читает развивающую литературу. В этот раз звезда решила рассказать, как на самом деле проходили ее роды и что надо сделать, чтобы они проходили безопасно.

Так, в этот раз Регина решила рассказать, как прошли ее роды и почему это было приятно. Чтобы привлечь внимание к своему посту, звезда опубликовала милое фото с Майклом, которому уже год и 3 месяца.

«Оргазмические роды 🤰, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали ???? Мне мало кто верит , когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ!

У каждого свой опыт , и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным ! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать. Но, девочки, все может быть иначе!», - написала Тодоренко.

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